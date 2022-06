Résultat de la législative à Mareuil-lès-Meaux : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mareuil-lès-Meaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mareuil-lès-Meaux. En direct 18:14 - Le bloc de gauche pèse lourd à Mareuil-lès-Meaux Avec un score de 27,29% des suffrages au 1er tour à Mareuil-lès-Meaux, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant ce 2ème volet des législatives 2022. Son postulant a donc un poids aujourd'hui. Ce premier résultat est toutefois à analyser au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 22,83%, 5,43%, 1,3% et 1,16% en avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 30,72% à gauche de l'échiquier. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Mareuil-lès-Meaux ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 27,29% des voix dimanche 12 juin au soir du 1er round des législatives. Elle a coiffé au poteau les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent respectivement 24,48% et 19,95% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. 13:30 - La participation à Mareuil-lès-Meaux peut-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 46,99% des personnes habilitées à voter à Mareuil-lès-Meaux s'étaient rendues aux urnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'élevait à 73,68% des votants de la commune. Le taux de participation était de 79,64% au premier tour, ce qui représentait 1404 personnes. 10:30 - Les élections sont en cours à Mareuil-lès-Meaux ! Seuls les finalistes qualifiés il y a sept jours sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Mareuil-lès-Meaux ce 19 juin 2022, pour le 2e round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants réduit. Et les 1763 électeurs de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 2 bureaux de vote et choisir leur député pour cette 2e étape.

Résultats des législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mareuil-lès-Meaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste Béatrice Roullaud Rassemblement National Valérie Delage Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mareuil-lès-Meaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mareuil-lès-Meaux Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 24,48% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 27,29% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 19,95% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 11,63% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 7,59% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 3,43% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,33% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 1,84% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Mareuil-lès-Meaux Taux de participation 42,13% 46,99% Taux d'abstention 57,87% 53,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,36% Nombre de votants 34 363 835

Le résultat de la législative à Mareuil-lès-Meaux a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 1777 citoyens de Mareuil-lès-Meaux votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne ont opté pour la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. L'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne s'établit à 53% (835 votants). Valérie Delage a engrangé 27% des suffrages. Béatrice Roullaud (Rassemblement National) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à dans l'ordre 24% et 20% des suffrages. Les citoyens des 53 autres communes appartenant à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Mareuil-lès-Meaux ?

Législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux (77) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 24% des voix au premier tour à Mareuil-lès-Meaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et l'ancien député européen avaient obtenu 23% et 23% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en rassemblant 52% des votes face à Marine Le Pen (48%).