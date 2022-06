Résultat des législatives à Mareuil-lès-Meaux - Election 2022 (77100) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Résultat des législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mareuil-lès-Meaux Béatrice Roullaud (Ballotage) Rassemblement National 26,97% 24,48% Valérie Delage (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,80% 27,29% Fatna Mekidiche Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,82% 19,95% Hamida Rezeg Les Républicains 14,74% 11,63% Claire Murcia Reconquête ! 4,97% 7,59% Nathalie Moine Divers gauche 3,76% 3,43% Dragan Klisaric Ecologistes 1,97% 2,33% Valentin Salamone Droite souverainiste 1,87% 1,84% Annie Rieupet Divers extrême gauche 1,10% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Mareuil-lès-Meaux Taux de participation 42,13% 46,99% Taux d'abstention 57,87% 53,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,80% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,36% Nombre de votants 34 363 835

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Mareuil-lès-Meaux. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 1777 citoyens votant dans la 6ème circonscription de Seine-et-Marne habitant à Mareuil-lès-Meaux. Le taux de participation s'établit à 47% des citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne. Toutefois, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 53 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Mareuil-lès-Meaux. Valérie Delage a recueilli 27% des voix. Elle coiffe au poteau Béatrice Roullaud (Rassemblement National) et Fatna Mekidiche (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent dans l'ordre 24% et 20% des votes.

Législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mareuil-lès-Meaux (77) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 24% des voix au premier tour à Mareuil-lès-Meaux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et l'ancien député européen avaient obtenu 23% et 23% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en rassemblant 52% des votes face à Marine Le Pen (48%).