Le résultat des élections législatives 2022 à Margaux-Cantenac est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Margaux-Cantenac. Les 2082 habitants de Margaux-Cantenac votant dans la 5ème circonscription de la Gironde se sont prononcés pour le candidat Rassemblement National au soir du premier tour des législatives 2022. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 54 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Margaux-Cantenac. Grégoire de Fournas a accumulé 34% des suffrages. Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 24% et 22% des suffrages. Le niveau de l'abstention atteint 55% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Gironde.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Margaux-Cantenac Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 33,89% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 24,36% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 22,04% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 3,21% Stephane Sence Divers droite 4,23% 4,65% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 2,33% Benoît Simian Divers centre 3,68% 4,21% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 1,44% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 3,10% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,78% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Margaux-Cantenac Taux de participation 49,56% 44,81% Taux d'abstention 50,44% 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 2,68% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,54% Nombre de votants 59 956 933

Législatives 2022 à Margaux-Cantenac : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Margaux-Cantenac (33460) seront invités à participer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 33,9% des suffrages au premier tour à Margaux-Cantenac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 24,5% et 19,5% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Margaux-Cantenac avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 54,6% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 45,4% des voix. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.