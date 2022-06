Résultat des législatives à Marin - Election 2022 (74200) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Marin

Le résultat des élections législatives 2022 à Marin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marin Anne-Cécile Violland (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 31,05% Odile Martin-Cocher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 23,40% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 13,57% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 12,01% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 4,52% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 3,12% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 5,30% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 2,65% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 0,94% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 1,25% Michel Bourel Divers droite 1,41% 1,87% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,31% Participation au scrutin Circonscription Marin Taux de participation 43,89% 47,77% Taux d'abstention 56,11% 52,23% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,15% Nombre de votants 44 680 652

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Marin. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix auprès des 1365 habitants de Marin votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Le niveau de la participation atteint 48% des électeurs inscrits sur les listes électorales au sein de la commune pour cette circonscription, ce qui représente 652 votants. Les citoyens des 59 autres communes composant la 5ème circonscription de la Haute-Savoie voteront-ils comme ceux de Marin ? Anne-Cécile Violland a recueilli 31% des suffrages au sein de la localité. Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 23% des voix. A la 3e place, Jessica Terreni (Rassemblement National) récupère 14% des votes.

Législatives 2022 à Marin : les enjeux

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 28% des suffrages au premier tour à Marin. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 19% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Marin avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 61% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 39% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour remporter la majorité à l'hémicycle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Marin (74200) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Quel prétendant soutiendront-ils ?