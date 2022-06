Résultat de la législative à Marmande : en direct

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Marmande sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Marmande ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront probablement un écho à Marmande. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or le président-candidat avait obtenu 25,11% des voix à Marmande, à la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 23,99% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,27% (contre 22%). 14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Marmande Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Marmande, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,74% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,15% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de détourner l'attention des électeurs de Marmande (47200) de leur devoir civique. 11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives, un élément clé à Marmande ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 55,32% au premier tour au niveau de Marmande, contre un taux d'abstention de 50,65% pour le second tour. 09:30 - Les isloirs ferment à 18 heures à Marmande Les résultats des législatives 2022 à Marmande vont théoriquement être dévoilés pas longtemps après la fermeture des 18 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura très vite qui des 8 candidats se qualifie au 2me tour.

Résultat des élections législatives 2022 à Marmande

Les élections législatives 2022 auront lieu à Marmande comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne

Tête de liste Liste Michel Vendège Ecologistes Alexandre Freschi Ensemble ! (Majorité présidentielle) Martine Calzavara Les Républicains Hélène Laporte Rassemblement National Christophe Courregelongue Nouvelle union populaire écologique et sociale Laetitia Redoulez Divers extrême gauche Patrick Maurin Divers droite Isabelle Hénaff Reconquête !

Législatives 2022 à Marmande : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 25,1% des voix au premier tour à Marmande, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière présidentielle et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,0% et 21,3% des suffrages. Le choix des administrés de Marmande était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55,0% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 45,0% des votes. Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Marmande ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.