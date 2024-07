Résultat des législatives 2024 à Port-Sainte-Marie (47130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 34,41% au 2e tour pour la gauche à Port-Sainte-Marie Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Port-Sainte-Marie, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,56% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 29,12% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 34,41% à l'époque.

20:58 - L'époustouflante progression de l'extrême droite à Port-Sainte-Marie L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà récupéré 18 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Port-Sainte-Marie, les résultats des dernières législatives aussi parlants aujourd'hui ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Au premier tour des législatives à l'époque, Port-Sainte-Marie avait vu en revanche le binôme LREM l'emporter avec 29,12%, alors que le RN sera derrière à 26,05%. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Nupes (34,41% contre 33,87% pour Rassemblement National). C'est en revanche Christophe Courregelongue (Nupes) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 34,41%, devant l'adversaire Rassemblement National à 33,87%.

20:05 - Quel score pour le RN aux législatives 2024 à Port-Sainte-Marie ? Grâce à 44,49% des bulletins de vote, Hélène Laporte (Rassemblement National) a pris la pôle position à Port-Sainte-Marie, le 30 juin dernier au soir du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Christophe Courregelongue (Front populaire) et Jean-Marie Lenzi (Ensemble pour la République) avec 29,56% et 23,53% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Hélène Laporte rassemblant cette fois 49,31%, devant Christophe Courregelongue avec 26,89% et Jean-Marie Lenzi avec 21,99%.

19:21 - À Port-Sainte-Marie, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Le premier tour des élections législatives 2024 à Port-Sainte-Marie a connu un pourcentage d'abstention de 31,48%, plus bas de 15 points que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 46,32% des personnes en âge de participer à une élection à Port-Sainte-Marie avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 46,28% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - 68,52% de participation lors du 1er round des législatives à Port-Sainte-Marie L'un des facteurs clés de ces élections législatives est sans nul doute le niveau de participation. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Port-Sainte-Marie était de 68,52%, dimanche dernier. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 74,65% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,09% au premier tour, ce qui représentait 798 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,8% au premier tour. Au second tour, 55,78% des électeurs ont exercé leur droit de vote.

17:29 - Port-Sainte-Marie : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Port-Sainte-Marie révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur les résultats des élections législatives. Avec un taux de chômage de 19,47% et une densité de population de 102 habitants par km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (30,95%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 538 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 17,14% et d'une population immigrée de 20,61% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Port-Sainte-Marie mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,47% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.