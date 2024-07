Résultat des législatives 2024 à Virazeil (47200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un bloc de gauche estimé entre 23% et 33,5% à Virazeil pour ces législatives Le Nouveau Front populaire qui se présente cette fois a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour aujourd'hui. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Virazeil, le binôme Front populaire a pour sa part glané 33,5% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 43,4% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 45,06% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Virazeil en 2 ans A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux législatives sera très scruté. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut déduire que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Virazeil, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi déterminant localement pour le second tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de l'emporter. Le RN n'a pas convaincu en revanche à Virazeil à l'époque, lors des élections législatives, avec 21,76% au premier tour, contre 43,40% pour Christophe Courregelongue (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au deuxième tour,c'est encore Christophe Courregelongue qui va remporter le plus de voix, avec 45,06% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Rassemblement National à 32,94%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Virazeil ce dimanche ? Dimanche 30 juin, les électeurs de Virazeil ont plébiscité Hélène Laporte (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,65% des voix. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) et Jean-Marie Lenzi (Ensemble !) suivaient grâce à, dans l'ordre, 33,5% et 19,57% des votants. Hélène Laporte était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 49,31%, devant Christophe Courregelongue avec 26,89% et Jean-Marie Lenzi avec 21,99%.

19:21 - Que retenir de la participation par rapport aux élections européennes à Virazeil ? Au cours des consultations politiques passées, les 1 710 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 24,78% au 1er tour des élections législatives 2024 à Virazeil, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 39,86% des électeurs de Virazeil (47) avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 38,17% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Virazeil À Virazeil, le niveau d'abstention constitue indiscutablement un critère primordial de ces législatives 2024. Virazeil a atteint une participation de 75,22%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 62,72% au premier tour. Au deuxième tour, 63,23% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Virazeil ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 81,34% dans la ville, à comparer avec une participation de 81,49% au premier tour, soit 1 105 personnes. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Virazeil ?

17:29 - Élections législatives à Virazeil : un éclairage démographique La démographie et la situation socio-économique de Virazeil déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 13,78% des résidents sont des enfants, et 12,29% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,21%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 858 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,48%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,39%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Virazeil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,54% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.