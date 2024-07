Résultat des législatives 2024 à Gontaud-de-Nogaret (47400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire, une deuxième Nupes gauche lors de ces élections législatives 2024 ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors du second tour des élections de 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Gontaud-de-Nogaret, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,27% des votes dans la localité. Un chiffre pourtant stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (18,46%). Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son score de 2022 lors du second tour, soit 23,62% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a solidement avancé à Gontaud-de-Nogaret en 2 ans Le score du RN sera très observé localement pour ces élections. L'évolution du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Gontaud-de-Nogaret entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'en 2022. Il n'est pas impossible que le RN l'emportera ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Gontaud-de-Nogaret ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection 2024. Le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Gontaud-de-Nogaret, comme en 2022 ? Le RN réalisait déjà un beau démarrage à Gontaud-de-Nogaret lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Hélène Laporte qui arrivait en pôle position au premier tour avec 42,00% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 51,57%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 24,81%.

20:05 - Des législatives positives pour le Rassemblement national jusqu'ici Grâce à 61,9% des bulletins de vote, Hélène Laporte (Rassemblement National) a pris la tête à Gontaud-de-Nogaret, dimanche 30 juin lors du 1er tour des législatives. Christophe Courregelongue (Union de la gauche) obtenait 18,27%. A la 3e position, Jean-Marie Lenzi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 18,03% des votants. Hélène Laporte était aussi en tête dans la 2ème circonscription du Lot-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 49,31%, devant Christophe Courregelongue avec 26,89% et Jean-Marie Lenzi avec 21,99%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux d'abstention à Gontaud-de-Nogaret ? Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Gontaud-de-Nogaret était de 29,24%, moins élevé de 12 points que celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 41,43% des personnes habilitées à participer à une élection à Gontaud-de-Nogaret avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 40,15% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Gontaud-de-Nogaret, l'un des enjeux majeurs de ces législatives demeure la participation L'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'ampleur de la participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Gontaud-de-Nogaret était de 70,76%. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,61% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 80,79% au second tour, c'est-à-dire 967 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,58% au premier tour et 55,68% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Gontaud-de-Nogaret aujourd'hui ?

17:29 - Gontaud-de-Nogaret aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Gontaud-de-Nogaret, le scrutin est en cours. Avec ses 1 625 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 82 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,43%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 121 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Dans cette diversité sociale, 34,95% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 488,97 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Gontaud-de-Nogaret affirme l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.