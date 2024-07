Résultat des législatives 2024 à Tonneins : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Tonneins

A la mi-journée des législatives, Tonneins foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 9 337 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 587 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 032 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (69,71%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 1 364 personnes (14,81%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1902,46 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,35%, annonçant une situation économique mitigée. À Tonneins, les spécificités locales, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.