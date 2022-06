Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Massy. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,03% et 1,59% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 45,85% à Massy pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Massy ?

Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Massy dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Lors de la présidentielle, à Massy, Jean-Luc Mélenchon glanait la tête du vote au 1er tour de l'élection avec 38,23% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,23%. Suivaient Marine Le Pen avec 10,26% et Yannick Jadot à 6,03%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.