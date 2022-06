Résultat des législatives à Maubec - Election 2022 (84660) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Maubec

Le résultat des élections législatives 2022 à Maubec est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à Maubec. Les 1580 électeurs de Maubec votant dans la 2ème circonscription du Vaucluse ont penché pour la candidature Rassemblement National dimanche 12 juin. Les électeurs des 29 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Maubec ? Bénédicte Auzanot a effectivement amassé 26% des votes dans la ville. Elle est suivie par François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 22% et 21% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Vaucluse s'élève à 49% (771 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Maubec Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 25,66% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 21,38% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 22,26% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 10,57% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 10,44% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,89% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 1,01% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,38% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,76% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 1,64% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 1,01% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Maubec Taux de participation 48,56% 51,20% Taux d'abstention 51,44% 48,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 0,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,74% Nombre de votants 41 677 809

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maubec sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat à Maubec pour le bloc LFI-PS-EELV ? Dans les 2 bureaux de vote de Maubec, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 16,49% des suffrages il y a deux mois sur place. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,75% et 1,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 22,07% à Maubec pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Maubec ? Avec 31,64% des votes, au 1er round à Maubec, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors du dernier scrutin présidentiel. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,98%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,49% et Éric Zemmour à 8,41%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront probablement transformer ces équilibres à Maubec au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à Maubec demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Maubec, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation qui grève les finances des foyers français est par exemple susceptible d'impacter la participation à Maubec (84660). Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, sur les 1 574 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,43% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Maubec ? Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux de participation avait représenté 56,27% au premier tour dans la commune à Maubec. La participation était de 49,02% pour le round numéro deux. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - On peut se prononcer jusqu'à 18 heures à Maubec pour ces législatives Ces législatives sont donc lancées ! À Maubec, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 1574 habitants de Maubec ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Législatives 2022 à Maubec : les enjeux

Les habitants de Maubec prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32% des suffrages au premier tour à Maubec. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 16% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Maubec grâce à 53% des voix, laissant donc à Emmanuel Macron 47% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois.