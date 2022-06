Résultat des législatives à Maubourguet - Election 2022 (65700) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Maubourguet

Le résultat des élections législatives 2022 à Maubourguet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hautes-Pyrénées

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées

Le résultat de la législative à Maubourguet a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Parti radical de gauche qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1749 électeurs de Maubourguet votant dans la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées. Le taux d'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les registres électoraux au sein de la commune pour la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées s'établit à 51% (894 non-votants). Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 181 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Maubourguet. Jérome Crampe a amassé 26% des voix dans la localité. Benoit Mournet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Serge Dumanoir (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 21% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Maubourguet Benoit Mournet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,75% 20,84% Grégory Korn Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 17,13% Serge Dumanoir Rassemblement National 18,54% 19,76% Jérome Crampe Parti radical de gauche 14,32% 26,35% Véronique Dutrey Les Républicains 6,05% 4,07% Jean-Marc Dabat Divers 4,31% 3,83% Claude Alves Da Cunha Reconquête ! 3,64% 2,28% Yves Castéra Divers gauche 1,96% 2,16% Antoine Rigollet Ecologistes 1,31% 0,96% Aline Barbe Droite souverainiste 1,20% 0,96% Delphine Beaudry Régionaliste 1,02% 0,60% François Meunier Divers extrême gauche 0,96% 1,08% Participation au scrutin Circonscription Maubourguet Taux de participation 52,39% 48,89% Taux d'abstention 47,61% 51,11% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86% 0,82% Nombre de votants 47 033 855

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maubourguet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:57 - Pour la Nupes, les 16,2% de Mélenchon à Maubourguet scrutés Dans les 2 bureaux de vote de Maubourguet, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 16,2% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est encore sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,96% et 2,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 21,13% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Maubourguet. 16:30 - À Maubourguet, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point vendredi soir, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces dynamiques des dernières semaines rejailliront sans doute à Maubourguet au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Lors de la dernière échéance, à Maubourguet, Emmanuel Macron se hissait à meilleure place au 1er tour de l'élection présidentielle avec 25,51% des voix, devant Marine Le Pen à 24,41%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,2% et Jean Lassalle avec 12,28%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Maubourguet demeure la participation L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera l'abstention à Maubourguet. La hausse des prix de l'essence qui pèse sur le budget des familles pourrait entre autres impacter les choix que feront les habitants de Maubourguet (65700). Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 737 personnes en âge de voter dans la commune, 74,18% étaient allées voter. La participation était de 75,42% au premier tour, soit 1 310 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives, un élément décisif à Maubourguet ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Pendant les législatives de 2017, 1 731 personnes aptes à participer à une élection à Maubourguet avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 49,62%), contre une participation de 42,46% au tour deux. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Maubourguet Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Maubourguet, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 1737 habitants de Maubourguet ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Législatives 2022 à Maubourguet : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs habitant à Maubourguet (65700) seront invités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26% des voix au premier tour à Maubourguet, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 16% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Maubourguet avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 52% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 48% des votes.