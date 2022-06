Résultat de la législative à Maussane-les-Alpilles : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Maussane-les-Alpilles dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Maussane-les-Alpilles sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Maussane-les-Alpilles. En direct 18:07 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la commune ? Le potentiel avant ces législatives à Maussane-les-Alpilles pour le bloc LFI-PS-EELV-PC se montait à 16,72% dans la commune. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon a enregistré 11,86% des voix au 1er tour de la législative il y a sept jours dans les 2 bureaux de vote de Maussane-les-Alpilles. Ce qui avait placé la Nupes hors du podium. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Maussane-les-Alpilles ? Pour le premier round, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Maussane-les-Alpilles ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 30,27% des bulletins de vote. En deuxième position, la candidature Rassemblement National ramasse 24,85% des votes. Quant à elle, la candidature Les Républicains reçoit 15,95% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Maussane-les-Alpilles ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? La semaine dernière, 48,9% des électeurs à Maussane-les-Alpilles avaient boudé les urnes. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1942 personnes en âge de voter dans la commune, 83,42% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 82,08% au premier tour, soit 1594 personnes. 10:30 - Le second tour des élections législatives 2022 a lieu à Maussane-les-Alpilles L'élection se déroule depuis quelques heures à Maussane-les-Alpilles et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir lors de ce 2ème volet, puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les finalistes qualifiés il y a 7 jours sont toujours présents pour le résultat définitif des législatives.

Résultats des législatives 2022 à Maussane-les-Alpilles - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Maussane-les-Alpilles aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Romain Baubry Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Maussane-les-Alpilles - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Maussane-les-Alpilles

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Maussane-les-Alpilles Romain Baubry (Ballotage) Rassemblement National 29,52% 24,85% Marie-Laurence Anzalone (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,16% 30,27% Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 11,86% Bernard Reynès Les Républicains 14,42% 15,95% Audrey Marchand Reconquête ! 6,18% 8,79% Nicolas Lapeyre Ecologistes 3,70% 3,48% Simone Charin Droite souverainiste 1,56% 1,33% Mounia Banderier-Zahir Divers gauche 1,36% 2,04% Sandrine Klein Ecologistes 0,88% 0,51% Tanguy Vernay Divers 0,77% 0,31% Anne Testut Divers extrême gauche 0,68% 0,61% Nadia Oukkal Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Maussane-les-Alpilles Taux de participation 48,36% 51,10% Taux d'abstention 51,64% 48,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,20% Nombre de votants 52 858 995

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Maussane-les-Alpilles. La participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 51%. Toutefois, le résultat de la législative dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône peut toujours basculer si les électeurs des 31 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Maussane-les-Alpilles. Marie-Laurence Anzalone a obtenu 30% des votes à l'échelle de la ville. En deuxième place, Romain Baubry (Rassemblement National) décroche 25% des votes. De son côté, Bernard Reynès (Les Républicains) récupère 16% des voix.

Législatives 2022 à Maussane-les-Alpilles : les enjeux

Quelle sera l'issue finale des législatives 2022 à Maussane-les-Alpilles ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des voix au premier tour à Maussane-les-Alpilles. Le président avait devancé Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 26% et 14% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Maussane-les-Alpilles avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 54% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 46% des votes. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ?