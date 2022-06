Résultat de la législative à Mauves-sur-Loire : en direct

19:23 - Du côté de la Nupes, les 22,92% de Mélenchon à Mauves-sur-Loire augurent un score élevé

Les inscrits de Mauves-sur-Loire avaient accordé 22,92% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la première manche de la présidentielle 2022. Les reports des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,88% et 2,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 33,35% à Mauves-sur-Loire pour ce premier tour des législatives.