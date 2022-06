Résultat de la législative à Maxéville : en direct

12/06/22 17:18

L'un des critères importants du scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau de participation à Maxéville. Le conflit armé ukrainien est notamment susceptible d'impacter la participation à Maxéville (54320). Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,22% dans la commune, contre une participation de 68,17% au premier tour, soit 3 119 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Maxéville, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position avec 31,36% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,69%, puis Marine Le Pen, en troisième position avec 23,04% et Éric Zemmour à 5,32%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement transformer la situation lors des législatives dans la commune au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son score reculer tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens demeurant à Maxéville (54320) seront invités à contribuer aux élections législatives comme tous les Français. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de la présidentielle et choisiront-il un bulletin de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 31,4% des suffrages au premier tour à Maxéville, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-députée européenne avaient obtenu 25,7% et 23,0% des suffrages. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 61,0% des voix face à Marine Le Pen (39,1%).