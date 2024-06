Résultat des législatives à Mérindol : l'élection 2024 en direct

12:09 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Mérindol

Le taux d'abstention constituera sans aucun doute un facteur décisif du scrutin législatif 2024 à Mérindol (84360). Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 76,61% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,56% au second tour, c'est-à-dire 1 395 personnes. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,53% au premier tour et seulement 44,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Mérindol pour les élections législatives 2024 ? Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?