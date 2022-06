En direct

19:37 - Sur qui vont se transférer les électeurs de gauche à Mérindol ? Un des paramètres clés de ces législatives, en France comme à Mérindol, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 20,15% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,72% et 1,48% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 26,35% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Mérindol, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Mérindol, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 30,33% des suffrages. En seconde position, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,15%, puis Emmanuel Macron à 19,63% et Éric Zemmour à 9,52%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des voix au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement remettre en question ce paysage lors des législatives à Mérindol au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.

14:30 - À Mérindol, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation L'abstention constituera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Mérindol. Les jeunes générations manifestent couramment une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 821 personnes en âge de voter dans la commune, 76,56% avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,61% au premier tour, c'est-à-dire 1 395 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Mérindol aux législatives 2022 ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. En 2017, durant les législatives, le taux de participation avait atteint 49,27% au premier tour dans la commune à Mérindol, à comparer avec une participation de 40,41% au tour deux. Plus de la moitié des votants n'ont pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.