Résultat de la législative à Mitry-Mory : en direct

12/06/22 17:10

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Mitry-Mory, qu'en sera-t-il de la participation ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles pourrait faire gagner le camp de l'abstention à Mitry-Mory. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 34,14% des électeurs dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,92% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

Avec 39,11% des votes, au premier tour à Mitry-Mory, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 22,85%, surclassant Emmanuel Macron à 18,1% et Éric Zemmour à 5,59%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures viendront sans doute chambouler ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité. Or l'alliance LREM-Ensemble est tombé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Mitry-Mory ( Seine-et-Marne ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 39% des voix au premier tour à Mitry-Mory, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européenne et le locataire de l'Elysée avaient obtenu 23% et 18% des suffrages. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois imposé aux habitants de Mitry-Mory de changer de favori pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour avec 58% des votes face à Marine Le Pen (42%). La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la majorité des votes des habitants de cette commune comme au premier tour de l'élection présidentielle ?