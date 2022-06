Résultat de la législative à Moncoutant-sur-Sèvre : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Moncoutant-sur-Sèvre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:18 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Moncoutant-sur-Sèvre Il y a déjà plusieurs heures qu'on vote à Moncoutant-sur-Sèvre et il y a encore de la marge pour se lancer puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 impétrants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Moncoutant-sur-Sèvre

Les élections législatives 2022 auront lieu à Moncoutant-sur-Sèvre comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Tête de liste Liste Maryse Vallée Divers extrême gauche Alexis Barbot Divers Gerard Faivre Reconquête ! Juliette Woillez Nouvelle union populaire écologique et sociale Olivier Guibert Rassemblement National Jean-Marie Fiévet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Philippe Robin Les Républicains

Législatives 2022 à Moncoutant-sur-Sèvre : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Moncoutant-sur-Sèvre ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35,8% des suffrages au premier tour à Moncoutant-sur-Sèvre, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 21,0% et 14,6% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Moncoutant-sur-Sèvre avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 65,4% des votes, cédant donc 34,6% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il se reposer sur cette agglomération pour avoir la majorité de l'hémicycle ?