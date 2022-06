Résultat de la législative à Mondelange : en direct

12/06/22 11:01

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mondelange ( Moselle ) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des suffrages au premier tour à Mondelange, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le fondateur du parti "La République En Marche" avaient obtenu 24% et 23% des voix. Le choix des citoyens de Mondelange était resté égal au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (53% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier.