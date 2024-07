Résultat des législatives 2024 à Hagondange : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Hagondange aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

A la mi-journée des législatives, Hagondange fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 321 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 649 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 2 650 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,25%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Hagondange accueille une communauté diversifiée, avec ses 522 résidents étrangers, soit 5,59% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,17%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2086,41 €/mois, témoignant un certain niveau de prospérité. À Hagondange, les spécificités locales se joignent aux défis français.