Résultat de la législative à Mondeville : en direct

12/06/22 17:12

Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, le taux de participation s'était élevé à 52,04% au premier tour des votants de Mondeville. La participation était de 44,58% au tour deux.

À Mondeville, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. La situation géopolitique actuelle est capable d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Mondeville (14120). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 72,14% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 73,86% au premier tour, c'est-à-dire 5 409 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

À Mondeville, Emmanuel Macron se propulsait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 26,34% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,85%. Arrivaient ensuite, avec 23,69%, Marine Le Pen et enfin, à 5,29%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront peut-être cette donne lors des législatives dans la commune dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Pour rappel les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%.

Quel prétendant à l'Assemblée nationale les électeurs demeurant à Mondeville placeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,3% des suffrages au premier tour à Mondeville, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien député européen et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 25,9% et 23,7% des votes. Le choix des administrés de Mondeville était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60,5% des voix), cédant ainsi 39,5% des voix à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?