Résultat de la législative à Monistrol-sur-Loire : en direct

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Monistrol-sur-Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Monistrol-sur-Loire ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours auront sans doute un écho à Monistrol-sur-Loire dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote au dernier scrutin présidentiel à Monistrol-sur-Loire avec 29,46% des votes, au premier round. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 23,99%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,67% et Éric Zemmour à 7,6%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Monistrol-sur-Loire La participation constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Monistrol-sur-Loire. La situation géopolitique actuelle serait de nature à impacter les décisions que prendront les électeurs de Monistrol-sur-Loire (43120). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 77,23% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. La participation était de 79,43% au premier tour, ce qui représentait 5 612 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Monistrol-sur-Loire lors du premier tour des législatives ? Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Au moment des dernières élections législatives, le taux de participation avait représenté 52,96% au premier tour au niveau de Monistrol-sur-Loire, à comparer avec un taux de participation de 45,82% pour le second round. 09:30 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Monistrol-sur-Loire Bonjour et bienvenue dans ce direct où nous suivrons les grandes étapes de cette première étape des législatives 2022 à Monistrol-sur-Loire, jusqu'à la mise en ligne des résultats. On trouve 8 candidats dans l'unique circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Monistrol-sur-Loire comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Dominique Samard Ecologistes Cécile Gallien Ensemble ! (Majorité présidentielle) Isabelle Valentin Les Républicains Emmanuelle Poumeau de Lafforest Reconquête ! Suzanne Fourets Rassemblement National Electre Dracos Divers extrême gauche Virginie Leger-Portal Ecologistes Celline Gacon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Monistrol-sur-Loire : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29,5% des voix au premier tour à Monistrol-sur-Loire. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,0% et 15,7% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en captant 50,9% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 49,1% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ? Comme partout dans l'Hexagone, les 9 278 électeurs de Monistrol-sur-Loire seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat soutiendront-ils ?