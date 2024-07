Résultat des législatives 2024 à Saint-Pal-de-Mons (43620) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Pal-de-Mons, qui va bénéficier des 18,52% du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste aux législatives 2024 ou se tourner vers une autre candidature ? L'attelage a glané 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,52% des votes à Saint-Pal-de-Mons. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 19,72% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Le RN a lourdement séduit à Saint-Pal-de-Mons A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très commenté. Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 22 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible, selon les reports de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Saint-Pal-de-Mons ? Le résultat obtenu par le RN sera ainsi l'enseignement majeur localement pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être une chance de s'imposer. Avec 15,92% à Saint-Pal-de-Mons, le Rassemblement national avait été en revanche devancé par les 50,06% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour,c'est encore Isabelle Valentin qui va remporter le plus de suffrages, avec 70,09% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,91%.

20:05 - Déjà 37,59% pour le RN à Saint-Pal-de-Mons aux élections législatives Le 30 juin, les citoyens de Saint-Pal-de-Mons ont préféré Alexandre Heuzey (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,59% des voix. Laurent Wauquiez (Les Républicains) captait 36,42%. Celline Gacon (Front populaire) récupérait 18,52% des électeurs. Les votants passés par les bureaux de vote de la commune avaient fait un autre choix que ceux de la 1ère circonscription de la Haute-Loire, puisque Laurent Wauquiez y devançait ses adversaires, avec cette fois 36,8% devant Alexandre Heuzey avec 34,18% et Celline Gacon avec 18,66%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Pal-de-Mons : un taux de participation inédit ? L'observation des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pal-de-Mons a atteint 28,08%, moins haut que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait en effet à 42,76% dans la commune de Saint-Pal-de-Mons. L'abstention était de 45,79% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Saint-Pal-de-Mons ? L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif est indiscutablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Pal-de-Mons s'élevait à 71,92%, dimanche dernier. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 81,65% au premier tour, soit 1 446 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,38% au premier tour et 47,7% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Saint-Pal-de-Mons aujourd'hui ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives à Saint-Pal-de-Mons ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Saint-Pal-de-Mons Quel portrait faire de Saint-Pal-de-Mons, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 291 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Ses 157 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 687 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la localité, 20,43% des résidents sont des enfants, et 7,65% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,71% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,81%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2122,42 € par mois. À Saint-Pal-de-Mons, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.