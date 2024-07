Résultat des législatives 2024 à Blavozy (43700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Les supporters du Front populaire font envie Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les enquêtes d'opinion lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages glanés au niveau national sont porteurs. Pour le premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 16,93% des voix à Blavozy. Un chiffre en baisse en comparaison des 19,01% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Blavozy Le résultat des législatives au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. La progression du parti, qui se monte déjà à 19 points à Blavozy entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Un nouveau bond pourrait bien s'afficher ce dimanche 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Blavozy ? Ce résultat du premier tour est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Il y a deux ans dans la commune de Blavozy, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 48,94% pour Isabelle Valentin (Les Républicains), Blavozy votant déjà pour la 1ère circonscription de la Haute-Loire. Sur la commune de Blavozy, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée à l'issue du second tour, avec 70,77% contre 29,23% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Isabelle Valentin dans la localité.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Blavozy ? Lors du premier tour de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Blavozy ont placé en tête Laurent Wauquiez (Les Républicains), qu'ils ont gratifié de 40,08% des voix. Un résultat qui lui a permis de devancer Alexandre Heuzey (Rassemblement National) et Celline Gacon (Union de la gauche) avec 30,84% et 16,93% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Laurent Wauquiez rassemblant cette fois 36,8%, devant Alexandre Heuzey avec 34,18% et Celline Gacon avec 18,66%.

19:21 - Et que retenir des élections européennes à Blavozy au niveau de la participation ? Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Blavozy a connu une participation de 74,22%, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du dernier scrutin européen, le taux de participation atteignait en effet 56,32% des inscrits sur les listes électorales de Blavozy. La participation était de 57,58% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation peut-elle descendre au 2e tour des législatives à Blavozy ? Le taux de participation constitue un critère fort des élections législatives. Dans la commune, dimanche, 25,78% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,87% au premier tour. Au second tour, 54,07% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Blavozy ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 384 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 15,97% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 17,05% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique seraient en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Blavozy.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Blavozy : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Blavozy, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec une densité de population de 259 hab par km² et un taux de chômage de 7,24%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (87,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 723 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,91%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,8%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Blavozy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,97% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.