Résultat des législatives 2024 au Monastier-sur-Gazeille (43150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au Monastier-sur-Gazeille, quel candidat vont choisir les supporters de gauche ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a rassemblé un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, au Monastier-sur-Gazeille, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,35% des votes dans la localité. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+3 points).

20:58 - L'extrême droite a solidement gagné du terrain au Monastier-sur-Gazeille L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Quel que soit le résultat, un palier de plus devrait être effacé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Au Monastier-sur-Gazeille, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024 localement. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Le Monastier-sur-Gazeille avait vu en revanche le binôme Les Républicains s'imposer avec 43,44%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 15,49%. Le Monastier-sur-Gazeille se tournera d'ailleurs encore vers Isabelle Valentin au second tour, finalement en tête localement avec 63,69%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,31%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 au Monastier-sur-Gazeille Selon les dernières projections établies sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella devrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait rafler près de 200 sièges. Les candidats du bloc centriste préserveraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités des territoires. Alexandre Heuzey (Rassemblement National) a raflé 33,83% des suffrages au Monastier-sur-Gazeille le 30 juin dernier, pour le 1er round de la législative. En 2e position, Laurent Wauquiez (Les Républicains) obtenait 32,94%. A la troisième place, Celline Gacon (Front populaire) recevait 25,35% des électeurs. La 1ère circonscription de la Haute-Loire n'a en revanche rendu le même verdict que la cité, puisque c'est Laurent Wauquiez qui y arrivait en première place, avec 36,8% devant Alexandre Heuzey avec 34,18% et Celline Gacon avec 18,66%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail au Monastier-sur-Gazeille En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédentes élections ? Au Monastier-sur-Gazeille, le pourcentage d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 23,04%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'était effectivement hissé à 40,39% au niveau du Monastier-sur-Gazeille, à comparer avec une abstention de 48,17% lors des européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus au Monastier-sur-Gazeille L'une des clés du scrutin législatif 2024 est la participation. Dans la localité, 76,96% des électeurs ont participé au 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 57,37% au premier tour et 49,82% au second tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,31% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 80,81% au premier tour, ce qui représentait 1 099 personnes. La question des retraites et l'insécurité pourraient en effet renforcer l'engagement civique des citoyens du Monastier-sur-Gazeille (43150).

17:29 - Les enjeux locaux du Monastier-sur-Gazeille : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Monastier-sur-Gazeille déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 45 hab/km² et un taux de chômage de 6,71%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (56,0%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 782 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,50%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,06%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,62%, comme au Monastier-sur-Gazeille, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.