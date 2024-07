Résultat des législatives 2024 à Pont-Salomon (43330) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Pont-Salomon, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 21,44% des bulletins à Pont-Salomon. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 24,6% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,37% pour Yannick Jadot, 2,85% pour Fabien Roussel et 1,61% pour Anne Hidalgo).

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 20 points à Pont-Salomon Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En tenant compte des reports de voix, on peut penser que le RN sera vainqueur à Pont-Salomon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Isabelle Valentin (Les Républicains) en avance lors des dernières législatives à Pont-Salomon Le score obtenu par le RN sera en conséquence déterminant localement pour le second tour de cette élection des députés 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois une possibilité nette de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Pont-Salomon avait vu en revanche le binôme Les Républicains l'emporter avec 35,40%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 23,02%. Pont-Salomon optera d'ailleurs encore pour Isabelle Valentin au second tour, finalement en tête localement avec 61,97%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,03%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Pont-Salomon A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Pont-Salomon ont préféré Alexandre Heuzey (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 43,84% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Laurent Wauquiez (Les Républicains) et Celline Gacon (Union de la gauche) avec respectivement 28,45% et 21,44% des votants. Les habitants de la commune n'avaient d'ailleurs pas livré le même verdict que ceux de la circonscription, puisque Laurent Wauquiez s'y imposait, avec cette fois 36,8% devant Alexandre Heuzey avec 34,18% et Celline Gacon avec 18,66%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Pont-Salomon au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières consultations politiques, les 1 911 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Le premier tour des législatives 2024 à Pont-Salomon a connu une participation de 72,16%, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux de participation représentait effectivement 58,01% des inscrits sur les listes électorales de Pont-Salomon (43), à comparer avec un taux de participation de 49,31% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Pont-Salomon lors de la seconde étape des législatives ? À Pont-Salomon, l'abstention constitue immanquablement l'une des clés des législatives 2024. Le taux de participation à Pont-Salomon pour le premier tour des législatives 2024 était de 72,16%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 332 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 81,68% avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 76,39% au second tour, soit 1 019 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,08% au premier tour et 41,25% au deuxième tour.

17:29 - Pont-Salomon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville de Pont-Salomon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections législatives. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 8,08%. Un salaire moyen mensuel net de 2041,83 €/mois souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 640 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,46%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,69% à Pont-Salomon, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.