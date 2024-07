Résultat des législatives 2024 à Saint-Julien-Chapteuil (43260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Que vont peser les supporters de gauche à Saint-Julien-Chapteuil ? Le Front populaire qui a émergé cette fois a fait une percée lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Julien-Chapteuil, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,63% des votes dans la localité. Une somme à compléter néanmoins avec les 24,01% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,98% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo).

20:58 - L'évolution foudroyante du RN à Saint-Julien-Chapteuil Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Saint-Julien-Chapteuil entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'en 2022. De quoi entrevoir un ancrage durable du parti dans la localité, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Que peuvent signifier les résultats des législatives 2022 pour Saint-Julien-Chapteuil ? Ce score du premier tour est immanquablement à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé en 2022. Les législatives il y a deux ans à Saint-Julien-Chapteuil bénéficieront également, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui obtiendront 42,78% des voix dans la commune, qui votait déjà pour la 1ère circonscription de la Haute-Loire. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Les Républicains avec 63,57% contre 36,43% pour les perdants. Isabelle Valentin remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Saint-Julien-Chapteuil ? Grâce à 37,57% des suffrages, Laurent Wauquiez (Les Républicains) a pris la tête à Saint-Julien-Chapteuil, dimanche 30 juin 2024 à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Alexandre Heuzey (Rassemblement National) et Celline Gacon (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à respectivement 25,75% et 23,63% des votants à l'échelle de la métropole. Laurent Wauquiez était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire dans son ensemble, avec cette fois 36,8%, devant Alexandre Heuzey avec 34,18% et Celline Gacon avec 18,66%.

19:21 - Que retenir des européennes à Saint-Julien-Chapteuil au niveau de la participation ? Au cours des dernières élections, les 2 064 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. À Saint-Julien-Chapteuil, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 27,15%, moins élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 42,02% au sein de Saint-Julien-Chapteuil. Le taux d'abstention était de 43,74% il y a 5 ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Saint-Julien-Chapteuil, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément clé À Saint-Julien-Chapteuil, l'un des critères importants des élections législatives est sans aucun doute le niveau de participation. Saint-Julien-Chapteuil a atteint une participation de 72,85%, dimanche, pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,84% au premier tour et 47,58% au deuxième tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,2% des électeurs de la ville. La participation était de 79,18% au premier tour, ce qui représentait 1 221 personnes. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Saint-Julien-Chapteuil.

17:29 - Saint-Julien-Chapteuil et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux À Saint-Julien-Chapteuil, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,62%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (58,17%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 802 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,54%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 20,19%, comme à Saint-Julien-Chapteuil, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.