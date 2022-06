Résultat de la législative à Monnaie : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Monnaie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Monnaie. En direct 18:07 - La 2e marche à Monnaie pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon Un total de 24,58% des voix pouvait être estimé pour la Nupes avant ces législatives à Monnaie. Soit le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis à l'Assemblée a pourtant atteint 21,62% des suffrages la semaine passée. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête à Monnaie Avec 30,81% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Monnaie le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Elle est ressortie devant les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent dans l'ordre 21,62% et 21,62% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quel sera la participation à Monnaie ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations politiques. Durant les législatives de 2017, le pourcentage de participation avait atteint 43,71% des électeurs de Monnaie au round numéro deux, ce qui représentait 1306 votants sur les 3249 habitants en âge de voter. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. 10:30 - On vote ce dimanche à Monnaie pour le 2ème tour des législatives 2022 Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Monnaie seront probablement annoncés pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et dénouement devrait advenir dans les heures qui suivent pour la ville d'abord, avant la circonscription.

Résultats des législatives 2022 à Monnaie - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Monnaie aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste Daniel Labaronne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christelle Gobert Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Monnaie - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Monnaie

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Monnaie Daniel Labaronne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,38% 30,81% Christelle Gobert (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,88% 21,63% Christophe Guestault Rassemblement National 21,90% 21,63% Svetlana Nicolaeff Les Républicains 7,77% 13,88% Dominique Daillet Reconquête ! 4,35% 4,69% Christophe Lannoy Ecologistes 3,56% 3,75% Angélique Delahaye Divers droite 2,79% 2,00% Anne Brunet Divers extrême gauche 1,37% 1,63% Participation au scrutin Circonscription Monnaie Taux de participation 51,95% 49,73% Taux d'abstention 48,05% 50,27% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 2,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,49% Nombre de votants 47 908 1 641

Le résultat de la législative 2022 à Monnaie a été publié par le ministère de l'Intérieur. À Monnaie, les 3300 électeurs rattachés à la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire ont penché pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les citoyens des 58 autres communes de la 2ème circonscription d'Indre-et-Loire voteront-ils comme ceux de Monnaie ? Le taux de participation s'établit à 50% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 1 641 votants). Au niveau de la commune, Daniel Labaronne a recueilli 31% des voix. Christelle Gobert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Guestault (Rassemblement National) récupèrent dans l'ordre 22% et 22% des voix.

Législatives 2022 à Monnaie : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Monnaie (37) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président de la République sera-t-il capable de remporter une majorité à l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32,14% des voix au premier tour à Monnaie. Celui qui était candidat à un second mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,17% et 15,97% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Monnaie gratifié de 59,55% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 40,45% des votes.