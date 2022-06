Résultat de la législative à Montceau-les-Mines : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Montceau-les-Mines dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Montceau-les-Mines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Montceau-les-Mines ? La majorité est tombé tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières semaines s'appliqueront certainement à Montceau-les-Mines au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Au précédent scrutin, à Montceau-les-Mines, Marine Le Pen achevait la course en tête au premier tour de la présidentielle avec 30,17% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,6%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 22,41% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,25%. 14:30 - Que sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2022 à Montceau-les-Mines ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Montceau-les-Mines ? Le conflit militaire russo-ukrainien serait par exemple capable de détourner l'attention des électeurs de Montceau-les-Mines de leur devoir civique. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 33,02% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 31,06% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Montceau-les-Mines aux élections législatives ? L'étude des élections précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 12 717 personnes en âge de participer à une élection à Montceau-les-Mines s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 39,76%), à comparer avec une participation de 32,35% au tour deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections à Montceau-les-Mines 11 candidats se présentent dans la seule circonscription de Montceau-les-Mines ce dimanche 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de candidats dans la moyenne du reste du pays. Les 11189 votants de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se diriger vers les 14 bureaux de vote et se prononcer pour cette 1re manche.

Résultat des élections législatives 2022 à Montceau-les-Mines

Les élections législatives 2022 auront lieu à Montceau-les-Mines comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Gilles Platret Les Républicains Pascal Dufraigne Divers extrême gauche Tristan-Ludovic Bathiard Parti radical de gauche Denis Goubeault Reconquête ! Ramazan Calli Divers gauche Arnaud Sanvert Rassemblement National Eric Riboulet Nouvelle union populaire écologique et sociale Christine Pelletier Ecologistes Patrick Lartaut Divers extrême gauche Louis Margueritte Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sonia Le Theix Droite souverainiste

Législatives 2022 à Montceau-les-Mines : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30% des voix au premier tour à Montceau-les-Mines. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 22% des votes. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour grâce à 50% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 50% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les citoyens de Montceau-les-Mines (71300) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.