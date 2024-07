Résultat des législatives 2024 à Buxy (71390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Buxy : 46,7% au second tour Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,57% des votes à Buxy. Un score en baisse en comparaison des 26,69% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a égalé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,7% à l'époque.

20:58 - 16 points grapillés en 2 ans par le RN à Buxy Le résultat en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera une des clés localement pour cette élection des députés. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 16 points ici entre 2022 et 2024. Assez pour miser sur un ancrage solide du parti sur place, et ce quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de cette élection 2024 localement, comme dans le reste de la France. Contrairement à l'élection de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Avec 12,69% à Buxy, le RN était en revanche devancé par les 28,23% du binôme Les Républicains au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second round,c'est en revanche Louis Margueritte (La République en Marche) qui va remporter le plus de voix, avec 53,30% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,70%.

20:05 - Arnaud Sanvert (Rassemblement National) déjà devant avec 28,23% à Buxy aux législatives Grâce à 28,23% des votes, Arnaud Sanvert (Rassemblement National) a pris la tête à Buxy, le 30 juin dernier à l'occasion du premier tour de l'élection législative. Fatima Kouriche (Nouveau Front populaire) et Gilles Platret (Divers droite) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 23,57% et 23,48% des électeurs à l'échelle municipale. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Arnaud Sanvert accumulant cette fois 35,12%, devant Fatima Kouriche avec 23,28% et Louis Margueritte avec 20,75%.

19:21 - À Buxy, la participation du premier tour dépasse celle du scrutin européen Au fil des dernières années, les 2 215 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le 1er tour des législatives 2024 à Buxy a connu un pourcentage d'abstention de 25,86%, plus bas de 14 points que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 543 inscrits sur les listes électorales à Buxy, 39,73% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 44,64% lors du scrutin de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au 2e tour des législatives 2024 à Buxy ? À Buxy, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est l'abstention. 25,86% des électeurs de Buxy ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,1% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 19,82% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,44% au premier tour. Au deuxième tour, 48,36% des citoyens ne se sont pas déplacés. Les incitations à faire "barrage" au RN sont notamment capables d'impacter le pourcentage de participation à Buxy.

17:29 - Buxy : enjeux locaux et perspectives électorales Dans la commune de Buxy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,57%. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (25,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 864 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,12%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Buxy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,01% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.