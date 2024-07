Résultat des législatives 2024 à Montcenis (71710) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Montcenis ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,25% des voix à Montcenis. Un score à compléter néanmoins avec les 18,92% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une évolution impressionnante du RN à Montcenis en 2 ans Le résultat du RN sera très commenté pour ces élections législatives, localement. Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà gagné 20 points sur place entre 2022 et 2024. Avec une projection sommaire, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Montcenis pour la majorité aux élections législatives ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection des députés 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Défait en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année remporter ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Montcenis, comptant 21,13%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 26,52% des voix. Sur la commune de Montcenis, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse lors du second tour, avec 61,20% contre 38,80% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Arnaud Sanvert (Rassemblement National) déjà en avance avec 41,25% à Montcenis aux législatives Le 30 juin, les électeurs de Montcenis ont plébiscité Arnaud Sanvert (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 41,25% des bulletins de vote. Un score qui lui a permis de précéder Louis Margueritte (Ensemble !) et Fatima Kouriche (Front populaire) avec 22,34% et 18,25% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire, Arnaud Sanvert accumulant cette fois 35,12%, devant Fatima Kouriche avec 23,28% et Louis Margueritte avec 20,75%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Montcenis ? Au fil des dernières années, les 1 944 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Comme noté dans le précédent post, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Montcenis était de 33,31%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 46,61% des électeurs de Montcenis avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 49,86% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - À Montcenis, la participation a atteint 66,69% lors du premier tour des législatives L'un des critères déterminants des élections législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Le taux de participation à Montcenis s'élevait à 66,69% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,05% au premier tour et 41,03% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,33% des votants de la commune. La participation était de 72,71% au second tour, ce qui représentait 1 220 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles seraient capables de renforcer l'engagement civique des habitants de Montcenis (71710).

17:29 - Les données démographiques de Montcenis révèlent les tendances électorales À Montcenis, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 21% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 41,73% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,43%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 751 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,97%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,67%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Montcenis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,99% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.