Résultat des législatives 2024 à Saint-Vallier : les premiers chiffres du 2e tour

En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Les données montrent une participation de 61,47% au premier tour des législatives 2024 à Saint-Vallier, supérieure à celle des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 6 729 personnes habilitées à participer à une élection à Saint-Vallier avaient effectivement pris part au scrutin (soit 47,11%). Le taux de participation était de 47,13% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

17:29 - Saint-Vallier : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Saint-Vallier, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec 26% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,45%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (75,89%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2 911 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,63%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Vallier mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,19% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.