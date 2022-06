Résultat des législatives à Montdidier - Election 2022 (80500) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Montdidier. À Montdidier, les citoyens votant dans la 4ème circonscription de la Somme ont penché pour le candidat Rassemblement National. A l'échelle de l'agglomération, Jean-Philippe Tanguy a réuni 32% des suffrages. Vincent Jacques (Les Républicains) et Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent grâce à respectivement 22% et 19% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de la Somme s'établit à 61% (1 742 votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 226 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Montdidier.

Bienvenue sur cette page où nous suivrons les moments clés de cette 1re étape des législatives à Montdidier, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. On compte 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

À Montdidier, Marine Le Pen figurait en tête de la dernière présidentielle avec 37,61% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 22,8%. Suivaient, avec 19,23%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,58%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières heures viendront probablement bouleverser ce paysage lors des législatives à Montdidier ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,23% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Montdidier le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,71% et 1,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 3,46% à gauche, vote Mélenchon exclu.

Comme partout en France, les votants de Montdidier ( Somme ) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 38% des votes au premier tour à Montdidier, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le locataire de l'Elysée et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 23% et 19% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Montdidier avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 61% des votes, laissant donc 39% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?