Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,37% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Montech le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,83% et 2,85% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 25,05% pour la coalition de gauche.

16:30 - À Montech, des sondages aussi justes qu'en France ?

Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Montech dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 22,12% des voix à Montech, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national se hissait à 29,93% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,37% (contre à un peu moins de 22%).