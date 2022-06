Résultat de la législative à Montferrat : 2e tour en direct

Dans l'unique bureau de vote de Montferrat, les voix qui avaient choisi le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche lors du premier tour seront probablement décisives ce dimanche pour le 2e round du scrutin. Le candidat de gauche avait obtenu 22,38% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,46%, 5,82%, 1,65% et 3,49% en avril. Ce sont donc 28,42% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Montferrat.

15:30 - À Montferrat, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Montferrat. Dimanche 12 juin 2022 à l'occasion du 1er tour de la législative, les citoyens de Montferrat ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,53% des bulletins de vote. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 22,38% et 22,03% des voix.