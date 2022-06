Résultat de la législative à Monthyon : 2e tour en direct

La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait potentiellement atteindre 21,91% à Monthyon avant les élections législatives. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de Monthyon, les voix qui se sont finalement accumulées sur la coalition emmenée par l'Insoumis et ses alliés lors du premier tour étaient pourtant de 17,13% dimanche dernier. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium.

15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Monthyon ?

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les études d'opinion à l'échelle du pays ont quelquefois tendance à lisser des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Monthyon. Grâce à 35,94% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Monthyon au soir du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. Les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 21,23% et 17,13% des votes.