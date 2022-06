Résultat des législatives à Monthyon - Election 2022 (77122) [PUBLIE]

14/06/22 15:56

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Monthyon. Au niveau de la 6ème circonscription de Seine-et-Marne, les citoyens de Monthyon se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. Dans la commune, Béatrice Roullaud a rassemblé 36% des voix. Hamida Rezeg (Les Républicains) et Valérie Delage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 21% et 17% des votes. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 53 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour la 6ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 52%, ce qui représente 607 non-votants.