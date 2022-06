En direct

19:06 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Montrond-les-Bains ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces législatives, à Montrond-les-Bains comme dans toute la France. Cet électorat représentait 11,12% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,93% et 1,78% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 16,83% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - À Montrond-les-Bains, des sondages aussi pertinents qu'en France ? La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho à Montrond-les-Bains au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel à Montrond-les-Bains avec 30,66% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 30,5%, devant Jean-Luc Mélenchon à 11,12% et Éric Zemmour à 9,04%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives à Montrond-les-Bains ? À Montrond-les-Bains, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 153 personnes en âge de voter dans la ville, 27,12% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 25,52% au premier tour. L'inflation qui grève les finances des ménages combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, pourraient priver les urnes de leurs électeurs à Montrond-les-Bains (42210).

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Montrond-les-Bains ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Durant les législatives de 2017, sur les 3 937 inscrits sur les listes électorales à Montrond-les-Bains, 47,9% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 43,05% au dernier round.