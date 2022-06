Résultat de la législative à Morangis : en direct

12/06/22 10:59

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Morangis sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 10:59 - Des bureaux de vote ouverts plus tardivement à Morangis pour les législatives Pour ces nouvelles élections de 2022 à Morangis, les 9 bureaux de vote (de Salle des Fetes Espace P Amoyal à Bureau 9) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 8351 électeurs à 20 heures, pour lancer le dépouillement. Un horaire légèrement prolongé en comparaison de l'heure de fermeture dans la plupart des communes. Ce sont 13 candidats qui bataillent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit un peu plus que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Morangis

Les élections législatives 2022 auront lieu à Morangis comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Ecaterina Askar Droite souverainiste Wendy Lonchampt Reconquête ! Chantal Lacarriere Les Républicains Mokrane Sahari Divers droite Elisabeth Piotelat Divers gauche Lisa Haddad Rassemblement National Jules Rohault de Fleury Divers gauche Franck Chen Divers droite Amélie de Montchalin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pierre Baronet Divers Bastien Vayssière Divers extrême gauche Jérôme Guedj Nouvelle union populaire écologique et sociale Esther Bommelaer Ecologistes

Législatives 2022 à Morangis : les enjeux

Les habitants de Morangis prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils seront invités à participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel prétendant iront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour obtenir une majorité de l'hémicycle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 28,41% des voix au premier tour à Morangis. Le fondateur de La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,94% et 22,50% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Morangis avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 58,34% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 41,66% des suffrages.