Résultat de la législative à Moreuil : en direct

11:03 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Moreuil

Les résultats des élections législatives 2022 à Moreuil devraient être révélés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte rapidement qui des 9 candidats aura son ticket pour le second tour.