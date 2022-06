Résultat des législatives à Mormoiron - Election 2022 (84570) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Mormoiron

Le résultat des élections législatives 2022 à Mormoiron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Vaucluse

Le résultat de la législative 2022 à Mormoiron a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Lors du premier tour des législatives 2022, les 1372 électeurs de Mormoiron inscrits dans la 5ème circonscription du Vaucluse ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux d'abstention atteint 44% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription du Vaucluse, ce qui représente 601 non-votants. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription du Vaucluse, 55 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Céline Celce a accumulé 27% des suffrages au sein de la ville. Marie Thomas de Maleville (Rassemblement National) et Jean-François Lovisolo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent dans l'ordre 24% et 20% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mormoiron Jean-François Lovisolo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,07% 19,66% Marie Thomas de Maleville Rassemblement National 21,54% 24,41% Céline Celce Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,14% 26,52% Julien Aubert Les Républicains 16,63% 19,13% Catherine Chavrier Reconquête ! 5,18% 3,96% Jean Vincetti Ecologistes 3,71% 3,43% Jérémy Trichaud Droite souverainiste 2,05% 1,45% David Bourdier Divers gauche 1,82% 1,19% Jean-Paul Pinon Ecologistes 1,63% 0,13% Claudine Rodinson Divers extrême gauche 1,23% 0,00% Christophe Chalençon Divers 1,00% 0,13% Participation au scrutin Circonscription Mormoiron Taux de participation 49,88% 56,20% Taux d'abstention 50,12% 43,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52% 1,17% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 0,52% Nombre de votants 42 085 771

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mormoiron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:44 - Que vont décider les supporters de gauche à Mormoiron ? Les électeurs de Mormoiron avaient donné 20,98% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,36% et 1,02% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 27,36% à Mormoiron pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Mormoiron ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Mormoiron dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Avec 27,63% des votes exprimés, au 1er round à Mormoiron cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 21,9%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 20,98% et Éric Zemmour à 7,76%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Mormoiron ? À Mormoiron, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La peur d'un retour de la pandémie de covid est de nature à avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Mormoiron. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 369 personnes en âge de voter dans la ville, 79,17% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,35% au premier tour, ce qui représentait 1 100 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Mormoiron, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément essentiel Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des élections précédentes. A l'occasion des élections législatives de 2017, 57,07% des personnes aptes à participer à une élection à Mormoiron s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 50,26% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de scrutin. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Les électeurs de Mormoiron ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Pour ces législatives à Mormoiron, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau de Vote 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Législatives 2022 à Mormoiron : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Mormoiron ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin 2022. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des voix au premier tour à Mormoiron, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 22% et 21% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Mormoiron avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 54% des suffrages, abandonnant par conséquent 46% des voix à Emmanuel Macron.