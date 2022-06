Résultat des législatives à Morzine - Election 2022 (74110) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat du premier round de l' élection législative à Morzine est à présent publié. C'est la candidate Les Républicains qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 2000 électeurs de Morzine votant dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Morzine. Les électeurs de 59 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative. La participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie atteint 52%. Au sein de la commune, Sophie Dion a obtenu 36% des suffrages. Anne-Cécile Violland (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jessica Terreni (Rassemblement National) la suivent avec 26% et 11% des suffrages.

Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 44% des voix au premier tour à Morzine. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 16% et 10% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Morzine gratifié de 71% des voix, abandonnant ainsi 29% des suffrages à Marine Le Pen. Les votants de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Morzine reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.