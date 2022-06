En direct

18:46 - Pour la Nupes, les 23,95% de Mélenchon à Muret donnent de l'espoir Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 23,95% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 19 bureaux de vote de Muret il y a deux mois. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,53% et 2,36% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 30,84% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Muret, des sondages aussi parlants ? Avec 24,39% des votes, au premier round à Muret, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 23,95%, au-dessus de Marine Le Pen à 23,88% et Éric Zemmour à 7,88%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Muret ? À Muret, l'un des critères décisifs du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. La crainte d'une reprise de la pandémie de coronavirus et ses répercussions en matière sanitaire et économique sont par exemple capables d'éloigner les habitants de Muret des isoloirs. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, 70,58% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,08% au premier tour, soit 12 637 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Muret à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Au moment des dernières élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 58,3% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Muret. L'abstention était de 52,72% pour le second tour. Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.