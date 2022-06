En direct

18:44 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à Nancy ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Nancy. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,66% et 2,45% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 38,94% à Nancy pour ces légilsatives.

16:30 - À Nancy, des sondages tout aussi justes ? Les indications nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Nancy dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Nancy cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 32,02% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 29,83%, puis Marine Le Pen à 11,32% et Éric Zemmour à 6,79%. Emmanuel Macron se plaçait à en revanche près de 28% des votes dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Nancy L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement le niveau de participation à Nancy. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,32% au sein de l'agglomération. Le taux de participation était de 73,75% au premier tour, soit 39 412 personnes. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de dépouiller les urnes de leurs citoyens à Nancy (54000).

11:30 - À Nancy, l'abstention va-t-elle encore augmenter lors des élections législatives 2022 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 51,94% des inscrits sur les listes électorales de Nancy s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 44,56% au deuxième tour.