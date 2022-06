Résultat des législatives à Nans-les-Pins - Election 2022 (83860) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En 2017, lors des législatives, 58,9% des électeurs de Nans-les-Pins avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,2% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.

Le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs importants de ces élections législatives 2022 à Nans-les-Pins. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 837 personnes en âge de voter dans la commune, 21,78% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 21,74% au premier tour. La crainte d'un retour de l'épidémie de covid-19 pourrait modifier les choix que feront les habitants de Nans-les-Pins.

Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute un écho à Nans-les-Pins au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Avec 35,81% des votes, au premier tour à Nans-les-Pins cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 19,58%, surclassant Éric Zemmour à 13,89% et Jean-Luc Mélenchon à 12,2%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,2% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Nans-les-Pins le dimanche 10 avril dernier. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,96% et 1,05% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 17,21% à Nans-les-Pins pour ce premier tour.

Les habitants de Nans-les-Pins ( Var ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35,8% des suffrages au premier tour à Nans-les-Pins. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 19,6% et 13,9% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Nans-les-Pins gratifiée de 64,6% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 35,4% des votes.