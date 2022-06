Résultat des législatives à Naveil - Election 2022 (41100) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Naveil

Le résultat des élections législatives 2022 à Naveil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Loir-et-Cher

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Naveil. C'est le candidat Union des Démocrates et des Indépendants qui a obtenu le plus de voix de la part des 1879 habitants de Naveil inscrits dans la 3ème circonscription du Loir-et-Cher. Les citoyens des 149 autres communes rattachées à la 3ème circonscription du Loir-et-Cher voteront-ils comme ceux de Naveil ? Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 46%. Au niveau de la ville, Pascal Brindeau a engrangé 30% des votes. Christophe Marion (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 27% des votes. Noé Petit (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 19% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Naveil Christophe Marion Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,54% 26,86% Marine Bardet Rassemblement National 24,03% 15,79% Pascal Brindeau Union des Démocrates et des Indépendants 21,71% 29,78% Noé Petit Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,30% 19,42% Sabrina Huet Reconquête ! 3,57% 2,62% Dahbia Kermad Divers centre 2,18% 1,51% Eric Doumas Divers droite 1,85% 1,11% Claude Lamy Divers extrême gauche 1,54% 1,31% Isabelle Rabrault Droite souverainiste 1,28% 1,61% Participation au scrutin Circonscription Naveil Taux de participation 52,85% 54,18% Taux d'abstention 47,15% 45,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79% 2,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,29% Nombre de votants 43 296 1 018

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Naveil sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:38 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Naveil ? Les habitants de Naveil avaient livré 16,49% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,23% et 2,22% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 22,94% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Naveil. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Naveil ? Les tendances nationales des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Naveil ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La majorité est tombée à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. A la dernière présidentielle, à Naveil, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 31,11% des voix, devant Marine Le Pen à 23,94%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 16,49% et Valérie Pécresse à 6,16%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron terminait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - À Naveil, la grande inconnue de ces élections législatives 2022 demeure la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Naveil, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 22,63% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Naveil ? Les législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des résultats des consultations démocratiques passées permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 56,64% au premier tour des votants de Naveil, à comparer avec une participation de 51,53% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections à Naveil Si jamais vous tâtonnez encore sur les 9 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de Naveil, pas de panique. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Naveil : les enjeux

Comme partout en France, les 2 444 votants de Naveil (41) seront invités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité de l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31% des voix au premier tour à Naveil. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 16% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Naveil avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 57% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 43% des votes.