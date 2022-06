Résultat de la législative à Néoules : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat aux législatives de Néoules pour la coalition insoumise ? Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces élections législatives, à Néoules comme dans toute la France. Cet électorat représentait 14,83% des suffrages en avril dernier dans la cité. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,18% et 1,2% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 20,21% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.

16:30 - Les sondages, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Néoules ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. Ces indicateurs des dernières semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Néoules. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. A l'issue du dernier vote de, à Néoules, Marine Le Pen achevait la course en pôle position au premier round de la présidentielle avec 32,37% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,76%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 14,83% et Éric Zemmour avec 12,6%.

14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des élections législatives à Néoules ? À Néoules, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères principaux de ces élections législatives. Le conflit ukrainien ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières sont capables de priver les urnes de leurs citoyens à Néoules (83136). En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,88% au sein de la ville, contre un taux de participation de 75,72% au premier tour, c'est-à-dire 1 884 personnes. En proportion, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Néoules à l'occasion des législatives 2022 ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Pendant les législatives de 2017, le taux d'abstention s'était hissé à 56,01% au premier tour au sein de Néoules. Le taux d'abstention était de 51,0% pour le tour deux.