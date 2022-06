Résultat des législatives à Neuvecelle - Election 2022 (74500) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Neuvecelle

Le résultat des élections législatives 2022 à Neuvecelle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Savoie

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Neuvecelle Anne-Cécile Violland (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,06% 42,83% Odile Martin-Cocher (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,86% 20,11% Jessica Terreni Rassemblement National 16,10% 9,98% Sophie Dion Les Républicains 11,67% 9,82% Guillaume Ducrot Divers droite 5,14% 3,72% Céline Vico Reconquête ! 4,78% 3,96% Quentin Duvocelle Ecologistes 4,14% 2,22% Barbara Lemmo Gaud Régionaliste 3,09% 3,64% Michelle Messin Droite souverainiste 1,63% 1,03% Audrey Capelli Ecologistes 1,52% 1,43% Michel Bourel Divers droite 1,41% 0,87% Michelle Bally Divers extrême gauche 0,59% 0,40% Participation au scrutin Circonscription Neuvecelle Taux de participation 43,89% 51,45% Taux d'abstention 56,11% 48,55% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 0,71% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,31% Nombre de votants 44 680 1 276

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Neuvecelle. A l'occasion du 1er round des élections législatives 2022, les habitants de Neuvecelle inscrits dans la 5ème circonscription de la Haute-Savoie ont jeté leur dévolu sur la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention atteint 49% des citoyens inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie. Anne-Cécile Violland a collecté 43% des votes au sein de la ville. En seconde place, Odile Martin-Cocher (Nouvelle union populaire écologique et sociale) capte 20% des suffrages. Quant à elle, Jessica Terreni (Rassemblement National) décroche 10% des suffrages. Ces données ne traduisent toutefois pas l'entièreté des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Haute-Savoie, 59 autres communes contribuant également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Neuvecelle : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Neuvecelle (74) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président nouvellement réélu pourra-t-il compter sur cette localité pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 34,88% des voix au premier tour à Neuvecelle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 17,15% et 16,61% des votes. Le choix des votants de Neuvecelle était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (65,61% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 34,39% des suffrages.