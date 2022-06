Résultat de la législative à Niederbronn-les-Bains : en direct

En direct

19:25 - Quel candidat vont désigner les électeurs de gauche à Niederbronn-les-Bains ? Dans les 4 bureaux de vote de Niederbronn-les-Bains, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 12,26% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,48% et 1,17% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 17,91% à Niederbronn-les-Bains pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Niederbronn-les-Bains ? Avec 30,96% des votes exprimés, au premier round à Niederbronn-les-Bains, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 28,65%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,26% et Éric Zemmour à 8,17%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront probablement infléchir ces équilibres à Niederbronn-les-Bains dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - À Niederbronn-les-Bains, la grande inconnue de ces législatives 2022 reste la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Niederbronn-les-Bains ? Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie pourrait potentiellement dépouiller les urnes de leurs citoyens à Niederbronn-les-Bains (67110). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 26,33% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 27,79% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation aux élections législatives 2022 à Niederbronn-les-Bains peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Lors des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 52,6% au premier tour des électeurs de Niederbronn-les-Bains. L'abstention était de 51,56% au tour deux.